خطفت قناة “إم بي سي5″، برنامج “ماستر شاف جينيور” من القناة الثانية، إذ توصلت إلى اتفاق مع شركة انتاجه، أخيرا، لعرض حلقات موسمه المقبل على شاشتها.
وكشف مصدر “اليوم24” أن القناة السعودية الموجهة إلى المغرب الكبير، قدمت مبلغا مغريا لشركة إنتاج برنامج “ماستر شاف جينيور”، لخطفه من القناة الثانية، وتمكنت من تحقيق ذلك.
وانتهت الشركة المنفذة للإنتاج، من تصوير جميع حلقات البرنامج في موسمه الجديد، وقد شارك فيه 18 طفلا بدل 12، الذين شاركوا في النسخة الماضية منه.
وكان “ماستر شاف جينيور” من بين البرامج، التي تراهن عليها القناة الثانية لجذب عدد مهم من المشاهدين، غير أن “مال السعودية” كان كفيلا بخطفه لصالح قناة “إم بي سي 5”.
كانت هذه تفاصيل خبر “إم بي سي” تخطف “ماستر شاف جينيور” من “الدوزيم”.. أغرت الشركة المنتجة بالمال ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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