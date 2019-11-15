مشاكل بطمة لا تنته.. استفزت سلمى رشيد

شاركت الفنانة دنيا باطمة، أمس الخميس، مقاطع غنائها مع الفنان المصري، محمد حماقي، في إحدى الحفلات، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بعد يوم من تصريح الفنانة سلمى رشيد بأنها تتمنى إصدار ديو مع حماقي.

ولاحظ مستخدمو “أنستغرام”، وصفحات مهتمة بالأخبار الفنية أن نشر باطمة فيديوهاتها مع حماقي مباشرة بعد تصريح سلمى رشيد، استفزاز واضح لهذه الأخيرة.

ومعلوم أن العلاقة بين باطمة، وسلمى رشيد، ليست على ما يرام، وهو ما يؤكد نية الاستفزاز في منشور باطمة، والتلميح إلى أن ما تتمناه سلمى رشيد، وعبرت عنه عند حلولها ضيفة على برنامج “معكم منى الشادلي”، قد حققته هي سابقا.

يذكر أن كلا من دنيا باطمة، وسلمى رشيد الفنانتان خريجتا برنامج “عرب أيدل”، وتملكان شهرة كبيرة في المغرب، والعالم العربي، غير أن المنافسة بينهما تجاوزت العادي، خصوصا من جهة باطمة، التي تحاول دائما استفزاز سلمى، وإبراز تفوقها عليها، وكانت آخر مرة عندما لمحت أن عدد متابعيها على “أنستغرام” ليس حقيقيا.