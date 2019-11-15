الوداد يواجه فريقا مصريا بمراكش

سيخوض فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مباراة ودية تجمعه بنادي بيرميدز المصري، بمينة مراكش، وذلك في إطار تحضيراته للمباريات المهة القادمة، خاصة مباراة “ديربي العرب” التي ستجمعه بالغريم التقليدي الرجاء، في إطار إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأكد الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدرب السابق للوداد والحالي لفريق بيراميدز المصري، في تصريح للصحافة المصرية بأنه سيخوض مباراة ودية مع الفريق الأحمر بمدينة مراكش، وذلك للتزامن مع خوضه معسكرا إعداديا مغلقا بالمغرب.
واختار الفريق المصري، الذي أصبح واحدا من أقوى الأندية في مصر، المغرب ومراكش للتحضير للمنافسات الهامة القادمة، خاصة منافسات الدوري المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.
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