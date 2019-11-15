أمكراز يدعو القيادة الجديدة لـ”الباطرونا” إلى التوافق حول قانون الإضراب

طرق محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، باب القيادة الجديدة لـ”الباطرونا”، من أجل فتح حوار معها حول مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب.

أمكراز هنأ خليفة صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنيابة، محمد البشيري، على الثقة، التي حظي بها من قيادة الاتحاد، لتولي مهمة الرئيس بالنيابة.

وأكد أمكراز، في لقائه بقيادة “الباطرونا”، أمس الخميس، استعداده للعمل والتعاون المشترك بما يحقق مصالح الوطن العليا، مذكرا بعدد من الأوراش، التي تشتغل عليها الوزارة، خصوصا الورش التشريعي، المتمثل في مشروع القانون التنظيمي، الذي يحدد شروط، وكيفية ممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون النقابات، والمنظمات المهنية للمشغلين، ومشروع مدونة التعاضد، الموضوع، حاليا، على مستوى مجلس المستشارين.

أمكراز، الذي التقى عددا من النقابات، الأكثر تمثيلية، وفتح معها النقاش حول قوانين الإضراب، المثيرة للجدل، شدد، أمس، في حديثه مع قيادة “الباطرونا”، على ضرورة إعمال مبدأ التوافق لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود لما فيه مصلحة البلد، والمواطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير سيقوم بزيارة مماثلة إلى مقر جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وهي الزيارة المرتقبة، يوم الثلاثاء المقبل.