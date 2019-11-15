غزة: العدوان الإسرائيلي يؤجل مسيرات العودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في غزة، تأجيل فعاليات اليوم، الجمعة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورغم توصل المقاومة لتهدئة مع الاحتلال بوساطة مصرية، استمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على القطاع، واستهدفت، فجر اليوم، مواقع للمقاومة في رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال زعم، مساء أمس، رصده إطلاق صاروخين من القطاع صوب إسرائيل، لافتا إلى أن "القبة الحديدية" اعترضتهما.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إنه "مع استمرار حالة التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي ما زالت آثارها متواصلة، قررت الهيئة إرجاء فعاليات جمعة اليوم إلى الأسبوع المقبل".

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وشدد أبو ظريفة على أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، يندرج في إطار التغول في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني"، وأضاف أبو ظريفة، أن "حال التآكل في التهدئة سببها؛ هو استمرار استهداف جيش الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة السلمية الشعبية، ومحاولة الاحتلال التلكؤ في تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار عن قطاع غزة".

وذكر أن "موجبات التهدئة عندما طرحت، كانت تتعلق باستهداف المتظاهرين قرب السلك الزائل شرقي القطاع، وكسر الحصار ووقف الاحتلال سياسة الاغتيالات".

يذكر أن الهيئة الوطنية، أطلقت على الجمعة الجديدة في ختام فعاليات الجمعة الماضية من مسيرات العودة وكسر الحصار، شعار "جمعة تجديد التفويض لوكالة الغوث".