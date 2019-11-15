شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الصواعق الرعدية في باكستان إلى 23 قتيلا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:57 مساءً, 15 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات ارتفعت حصيلة ضحايا الصواعق الرعدية التي ضربت الأجزاء الجنوبية من باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 23 قتيلاً وإصابة العشرات.

وأوضحت مصادر حكومية باكستانية اليوم أن الصواعق الرعدية ضربت عشرات القرى في منطقة تهرباكر بإقليم السند الجنوبي تزامناً مع هطول الأمطار بغزارة.

وأضافت أن الصواعق كانت عنيفة وأدت كذلك إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية والطيور، إلى جانب تضرر المحاصيل الزراعية.

كما أوضحت أن المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات يواجهون حالة حرجة، مشيرة إلى أن جثث بعض القتلى تفحمت بسبب شدة الصواعق.

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