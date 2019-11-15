وزير خارجية لبنان يعلن قبول "الصفدي" تشكيل الحكومة

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، قبول وزير المالية السابق محمد الصفدي تشكيل الحكومة.

وقال جبران باسيل، في تصريحات إعلامية، إن "تشكيل الحكومة لن يستغرق فترة طويلة لأن القوى السياسية الأساسية على قناعة بضرورة الإسراع في ذلك".

وتابع "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات الإثنين ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".

وعبر وزير الخارجية عن اعتقاده بأن "الصفدي هو الشخص المناسب لهذه المرحلة".

وأشار إلى أن "الأحداث الأخيرة عجلت بالانهيار والوضع يتطلب حكومة إنقاذ ودعما دوليا للاقتصاد اللبناني".

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ولم يكن وقع هذا الخبر إيجابيا على الشارع اللبناني والمتظاهرين الذين يطالبون بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن الشخصيات الحزبية والسياسية، خاصة أن الصفدي له تاريخ سياسي طويل، إضافة إلى اتهامه بـ"صفقات ومشاريع غير قانونية خلال مشاركته في الحكومات السابقة".

ومنذ طرح اسم الصفدي، أكد اللبنانيون رفضهم ونفذوا منذ مساء الخميس حتى الآن تحركات عدة في مختلف المناطق عمدت إلى إقفال الطرق.

ونظم أهالي طرابلس تحركات رفضا لتكليفه، مرددين هتافات من أمام منزله "يلا ارحل يا صفدي".

وأشارت مصادر لـ"العين الاخبارية" إلى أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عرض عليه 3 أسماء من بينها الصفدي للموافقة على أحدهم، وجاء اختياره عليه، وفق ما أعلن الخميس.

وتؤكد المصادر أن "تسهيل الحريري تشكيل الحكومة ومشاركته في اختيار رئيسها لا يعني أن تيار المستقبل الذي يرأسه سيشارك في الحكومة"، علما بأن حلفاءه "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب القوات اللبنانية"، قرّرا مقاطعتها انطلاقا من مطالبتهما بتشكيل حكومة تكنوقراط.

ومن المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية في الساعات القليلة المقبلة للاستشارات النيابية ليوم غد السبت أو الإثنين.