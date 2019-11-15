شكرا لقرائتكم ستاندرد آند بورز: طرح أرامكو يدعم الاقتصاد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن إدراج أرامكو السعودية الوشيك في سوق الأسهم المحلية يساعد على تقوية صافي مركز أصول السعودية، وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في المدى الطويل.

وتبدأ الشركة الأعلى ربحية في العالم بيع أسهم في 17 نوفمبر من خلال طرح عام أولي قد تدور حصيلته بين 20 و40 مليار دولار.

وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة "الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد والبالغ 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حالة استغلالها استغلالا مثمرا، فإننا نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضا في صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات".

وتصنف ستاندرد آند بورز السعودية عند ‭A-/A-2‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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نطاق سعري للاكتتاب

إلى ذلك، من المترقب أن يتم الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط، الأحد المقبل، والذي سيكون موعداً لانطلاق اكتتاب الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وقالت نشرة إرشادات مقتضبة بدأت البنوك في إصدارها بالمملكة، إن من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح "أرامكو السعودية" اعتبارا من السابع عشر من الشهر الجاري، وسيستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

تقديرات غير رسمية

وأشارت تقديرات لسيناريوهات سعرية غير رسمية، إلى احتمالات عدة، منها بلوغ سعر الاكتتاب في سهم "أرامكو" 37.5 ريال (10 دولارات) في حال إذا ما تم احتساب القيمة السوقية لـ"أرامكو" بنحو تريليوني دولار، فيما تشير توقعات الاحتمال الثاني إلى سعر طرح بقيمة 32.8 ريال (8.7 دولار) إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.7 تريليون دولار، فيما يذهب الاحتمال الثالث إلى أن يبلغ سعر السهم 28 ريالاً (7.5 دولار) في حالة ما إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.5 تريليون دولار، بينما الاحتمال الرابع يتوقع أن يكون السعر عند 23.4 ريال (6.2 دولار) إذا كانت القيمة السوقية للشركة 1.25 تريليون دولار. وأخيراً الاحتمال الخامس لوصول السعر إلى 18.7 ريال (5 دولارات) إذا كانت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار واحد.

وقالت نشرة أصدرتها شركة "سامبا كابيتال" التي تدير الاكتتاب، عن إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأول لأسهم "أرامكو"، حيث أوضحت أن الاكتتاب سيتاح للأفراد بناءً على سعر محدد هو الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد المقبل.

وبحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في الـ17 من الشهر الجاري وتنتهي في الرابع من الشهر المقبل، فيما يبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، من دون قيمة اسمية.