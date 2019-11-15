الدفاع العراقية: هناك عصابات تقتل المتظاهرين والقوات الأمنية

أعلن المتحدث بإسم ​وزارة الدفاع العراقية​ العميد يحيى رسول تعليقا على تصريح وزير الدفاع نجاح الشمري الذي أشار الى أن "القنابل التي اكتشفت في جثث المتظاهرين ورؤوسهم دخلت البلاد دون علم السلطات"، أن "ما يقصده وزير الدفاع بمن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين و​القوات​ الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتلقي قنابل الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية".

ولفت رسول الى "أننا نبرئ ​الأجهزة الأمنية​ من استخدام قنابل الدخان القاتلة".

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