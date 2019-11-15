وزارة المال: جميع مستحقات المستشفيات تم صرفها وتحويلها إلى حساباتها بالمصارف

أكّدت "​وزارة المالية​" أن "جميع مستحقات ​المستشفيات الخاصة​ والحكومية المحولة من ​وزارة الصحة العامة​ قد تم صرفها بالكامل وتحويلها إلى حسابات المستشفيات في ​المصارف​. كما تم صرف المساهمات المقررة للمتسشفيات الحكومية."

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