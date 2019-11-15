بستاني: دفتر شروط مناقصتي شراء مادتي الغاز أويل والفيول أويل لصالح كهرباء لبنان أرسلتا إلى إدارة المناقصات

اشارت وزير الطاقة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ الى انه "يهمها اطلاع الرأي العام على ان التقرير الفني والمالي النهائي لمناقصة استيراد ​الغاز الطبيعي​ موجود لدى ​مجلس الوزراء​ بانتظار البت بها".

واوضحت بستاني في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "دفتر شروط مناقصتي شراء مادتي الغاز أويل والفيول أويل لصالح ​كهرباء لبنان​ أرسلتا إلى إدارة المناقصات منذ 2019/10/15 بانتظار إطلاقها".