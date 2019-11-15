بستاني: دفتر شروط مناقصتي شراء مادتي الغاز أويل والفيول أويل لصالح كهرباء لبنان أرسلتا إلى إدارة المناقصات

اشارت وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني الى انه "يهمها اطلاع الرأي العام على ان التقرير الفني والمالي النهائي لمناقصة استيراد الغاز الطبيعي موجود لدى مجلس الوزراء بانتظار البت بها".
واوضحت بستاني في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "دفتر شروط مناقصتي شراء مادتي الغاز أويل والفيول أويل لصالح كهرباء لبنان أرسلتا إلى إدارة المناقصات منذ 2019/10/15 بانتظار إطلاقها".
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