أبو الحسن: تٌعلّق الإستشارات لتطبخ التشكيلات ويظهر البهلواني المدلل معلناً عن موعدها

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"؟ النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "ما هذه المهزلة؟ تٌعلّق الإستشارات لتطبخ التشكيلات ويظهر البهلواني المدلل معلناً عن موعد الإستشارات وإسم الرئيس المكلف إنه لزمن رديء إنها تجاوز لا بل إهانة فمن يحكم؟".

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