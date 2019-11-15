اتحاد نقابات موظفي المصارف دعا الى استمرار الاضراب يوم غد السبت

دعا اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ الى استمرار الاضراب يوم غد السبت 16 تشرين الثاني طالما لم يتبلغ مجلس الاتحاد من ​جمعية مصارف لبنان​ مقترحاتها حول التدابير الامنية التي ستطبق في مراكز العمل وآلية العمل الواجب تبنيها مع العملاء التي ما زالت تقدم السيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي ومن خلال مكاتب الـ Call center.

وناشد مجلس الاتحاد ادارات المصارف التي تدعو مستخدميها الى الحضور الى مراكز عملهم، مراعاة الاوضاع العامة التي يجتازها الوطن.