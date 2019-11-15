القاضي ابراهيم يدعي على أمينة صندوق بلدية حمانا بجرم التزوير

إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على أمينة صندوق ​بلدية حمانا​ بجرم التزوير واستعمال المزور وهدر المال العام، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​.

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