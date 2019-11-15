أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في إطار الحد من انتشار ظاهرة ترويج المخدرات وكشف هويات التجار والمروجين والعمل على توقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية عن استخدام أحد المنازل في منطقة تل الأبيض - بعلبك كمستودع لتخزين المخدرات داخله. بناء عليه، قامت قوة من المكتب بمداهمة المنزل المذكور بتاريخ 11/11/2019، وتمكنت من توقيف المطلوب ويدعى: م. ج. (مواليد عام 1983، سوري) ويوجد بحقه خلاصة حكم بجرم ترويج عملة مزيفة".
وأوضحت أنه "بتفتيش منزله، جرى ضبط كمية من المخدرات على الشكل التالي: /50/ ألف حبة كبتاغون داخل /20/ كيس نايلون. /17.7/ كلغ من بودرة صفراء اللون تستخدم في تصنيع حبوب الكبتاغون. /1500/ حبة ترامادول. /16/ غ من مادة الكوكايين. /12/ غ من مادة الانفيتامين. كمية من مادة حشيشة الكيف. علبة بلاستيكية عدد /2/ بداخلها مادة ذات لون احمر. إضافةً إلى ضبط أكياس من النايلون تستخدم لتوضيب المخدرات، وأدوات عليها آثار مخدرات، وميزانَين الكترونيين".
وأشارت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف باستخدام مكان إقامته كمستودع للمخدرات، لصالح أحد التّجار المطلوبين للقضاء. أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة المخدرات في البقاع يوقف مروّجاً يستخدم منزله كمستودع للمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.