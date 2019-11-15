مكتب مكافحة المخدرات في البقاع يوقف مروّجاً يستخدم منزله كمستودع للمخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار الحد من انتشار ظاهرة ترويج المخدرات وكشف هويات التجار والمروجين والعمل على توقيفهم، توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في ​البقاع​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ عن استخدام أحد المنازل في منطقة تل الأبيض - ​بعلبك​ كمستودع لتخزين المخدرات داخله. بناء عليه، قامت قوة من المكتب ب​مداهمة​ المنزل المذكور بتاريخ 11/11/2019، وتمكنت من توقيف المطلوب ويدعى: م. ج. (مواليد عام 1983، سوري) ويوجد بحقه خلاصة حكم بجرم ترويج ​عملة مزيفة​".

وأوضحت أنه "بتفتيش منزله، جرى ضبط كمية من المخدرات على الشكل التالي: /50/ ألف حبة ​كبتاغون​ داخل /20/ كيس نايلون. /17.7/ كلغ من بودرة صفراء اللون تستخدم في تصنيع ​حبوب الكبتاغون​. /1500/ حبة ترامادول. /16/ غ من مادة ​الكوكايين​. /12/ غ من مادة الانفيتامين. كمية من مادة ​حشيشة الكيف​. علبة بلاستيكية عدد /2/ بداخلها مادة ذات لون احمر. إضافةً إلى ضبط أكياس من النايلون تستخدم لتوضيب المخدرات، وأدوات عليها آثار مخدرات، وميزانَين الكترونيين".

وأشارت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف باستخدام مكان إقامته كمستودع للمخدرات، لصالح أحد التّجار المطلوبين للقضاء. أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".