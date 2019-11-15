شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالوفد: الوفد المصرى بجنيف أفشل مخططات النيل من حقوق الإنسان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر قورة، القيادى بحزب الوفد، إن ملف حقوق الإنسان بمصر شهد العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة، وجاء ذلك تفصيلا فى تقرير الانجازات للوفد المصرى امام مجلس حقوق الانسان فى جنيف، والذى تضمن الرد على كل ما يثار من شكوك وأكاذيب وشائعات بشأن هذا الملف، وأفشل مخطط ومؤامرات محاولة النيل من ملف حقوق الإنسان فى مصر.

وأوضح قورة، أن كلمة الوفد تضمنت ردود صريحة وصارمة على كافة الملفات والقضايا والشكوك سواء تلك المتعلقة بما يثار حول قانون الجمعيات، وما كان يثار حوله من 23 ملاحظة، حيث تم تفنيد الأمر جملة وتفصيلا، والرد على ما يثار بشأن باستقلال الصحافة ومؤسسات الاعلام، وما تم من حظر عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر باستنثاء الحد على العنف والكراهية والايذاء.

وأشار قورة، إلى أن إجراءات مكافحة الإرهاب فى مصر جاءت فى سياق احترام حقوق الانسان، كذلك الاجراءات الخاصة المعنية بحالة الطوارئ، مع وجود ضمانات والتى تتمثل فى عدم جواز اخذ رئيس البلاد بإعلان حالة الطوارئ قبل الرجوع وقبول مجلس النواب، مؤكدا، أن ملف حقوق الإنسان شهد العديد من الملفات والقضايا أبرزها ملف الحماية الاجتماعية، وحقوق الإنسان ليست قاصرة على الرأى فقط.

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