أسعار الذهب تتراجع في أسبوع.. والجرام يفقد 5 جنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 5 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضية.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 657 جنيهًا اليوم الجمعة.
وكان عيار 21 سجل الجمعة الماضية 662 جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 563 جنيهًا وعيار 24 إلى 751 جنيهًا وسجل الجنيه الذهب 5256 جنيهًا، بحسب نجيب.
وعالميًا تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط شهية للمخاطرة أوقدتها تصريحات من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق تجارة مرحلي مع الصين.
وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5% إلى 1464.17 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن بصدد الصعود نحو 0.4% هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.
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