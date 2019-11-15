تمثل خطورة على المنشآت.. إجراءات وقائية لوقف انتشار أسراب "النمل الأبيض" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

نفذت أجهزة وزارة الزراعة بالإسكندرية اليوم الجمعة، حزمة إجراءات وقائية ضد أسراب النمل الأبيض تحسبا لإضرارها بالمنشآت في 8 أحياء بمختلف أنحاء المحافظة.

وقالت المهندسة تريزا سعد، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة إن الإجراء استهدف أراضي 130 مبنى جديد قيد الإنشاء، وذلك من خلال الرش الوقائي ضد النوع المعروف بـ"التحت أرضي" من حشرة النمل الأبيض، والتي تعد أكثر الأنواع خطورة على المنشآت.

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وأضافت في تصريح لـ الخليج 365، الجمعة، أن المنشآت التي جرى فيها الرش الوقائي تمثلت في 57 منشأة بحي المنتزه، 25 في حي شرق، 13 بحي وسط، 20 بحي العامرية، بالإضافة إلى 6 منشآت بحي العجمي، 2 بحي غرب، 5 في برج العرب، و منشأتين في حي الجمرك.

وأوضحت "سعد" أن الإجراءات تمثلت في توزيع 995 لترا من المبيدات على سطح التربة بصورة وقائية لضمان سلامة المنشآت المزمع بنائها خاصة وأن نوع النمل الأبيض الذي يعيش تحت التربة يساهم في تآكل أساسات المباني الخرسانية ويؤثر على سلامتها الإنشائية.

كانت تلقت إدارة المكافحة 4 بلاغات خاصة بفصيلة النمل الأبيض "تحت أرضي" والذي ظهر أسفل عمارات سكنية تقع 3 منها في نطاق حي وسط وواحدة في نطاق حي شرق، وجرى تنفيذ إجراءات الرش العلاجي لتلك العقارات والتأكد من سلامتها.