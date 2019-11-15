في بور سعيد.. القبض على تاجر وزوجته لتزويرهما محررات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين ببورسعيد لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام شخصين (تاجر، وزوجته مالكة مكتب استيراد وتصدير - مقيمان بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل الحصول على مبالغ مالية، متخذان من مسكنهما المشار إليه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمسكنهما، وعُثر على 4 أختام مقلدة لشعار الجمهورية بصمة خاتم أكلاشيه دائري الشكل لإحدى الجهات الحكومية، 4 بصمات خاتم أكلاشيه للعديد من البنوك العاملة بالبلاد بصمة خاتم أكلاشيه مستطيل الشكل لإحدى الوزارات 3 أكلاشيه بأسماء مختلفة 2 حاسب آلي بمشتملاتهما بالإضافة لـ 3 ذاكرة نقالة (فلاش ميموري، هاتفان محمول، 10 طلقات نارية عيار 9 مم.

بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.