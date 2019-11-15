القبض على شخص يدير أكاديمية تعليمية وهمية للتمريض بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة أحد الأشخاص بوسط الدلتا يدير أكاديمية تعليمية وهمية ومنح الدارسين شهادات مزورة.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص "أكاديمية تمريض" كائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وترويجه شهادات في مجال التمريض "مزورة" لراغبي الحصول عليها والنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك .

بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتحر عنه وبتفتيش الأكاديمية تم ضبط الآتى:

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مجموعة من شهادات باسم ذات الكيان غير المرخص منسوبة صدورها لإحدى الجامعات وإحدى الجمعيات "مزورة"، مجموعة من شهادات الخبرة منسوبة لذات الكيان في مجال التمريض والتحاليل الطبية ممهورة بأختام منسوبة لإحدى المستشفيات الحكومية (مزورة)، أكلاشيه باسم الأكاديمية الوهمية، مجموعة من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية الوهمية بأسماء أشخاص مختلفة.

كما تم ضبط دفتر إيصال استلام نقدية باسم ذات الكيان بإجمالي مبالغ (18 ألف جنيه)، مجموعة من الكتب الدراسية منسوبة للأكاديمية الوهمية، عدد من نماذج تسجيل بيانات الدارسين بالأكاديمية، مجموعة من الدعاية والإعلان الخاصة بالكيان الوهمي، جهاز كمبيوتر محمل بالعديد من الشهادات والأوراق، كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الوهمية.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بمزاولة ذلك النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.