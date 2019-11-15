تحصين 16 ألف رأس ماشية ضد الجدري والطاعون بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تحصين 15902 رأس ماشية ضد الجدري والطاعون بمراكز المحافظة الخمس وقراها، علي مدار شهر أكتوبر المنقضي.

أكد مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور ناجي عوض، تحصين 897 رأس أغنام و 630 ماعز ضد مرض جدري الضان، و 10923 رأس أغنام، و 3452 ماعز ضد مرض "طاعون المجترات الصغيرة".

أضاف ناجي، أن المديرية انتهت من" رش 12409 رأس أبقار"، 2874 رأس أغنام وماعز ضد الطفيليات الخارجية، وتحصين 5386 رأس ضد الطفيليات الداخلية.

ولفت إلي، أن المديرية تواصل برامج التحصين ضد الأمراض والطفيليات الداخلية والخارجية، خلال الفترة الحالية، بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية.