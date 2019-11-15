محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين: لقي شخصين مصرعهما وأصيب 16 آخرين اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس على طريق " المحلة - طنطا" أمام قرية شبشير الحصة بنطاق محافظة الغربية . كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بمصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس في طريق "المحلة - طنطا" بالأرض الزراعية المجاورة إثر اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلابه. جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بطنطا لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 2 وإصابة ١٦ في انقلاب أتوبيس بطريق "المحلة - طنطا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.