ملك المغرب يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية

أكد الملك المغربي محمد السادس دعم بلاده الدائم والثابت للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في العيش بأمن وأمان، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس. المستقلة وعاصمتها القدس. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الملك المغربي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية- اليوم الجمعة، وذلك بمناسبة احتفال فلسطين بعيدها الوطني.

أعرب ملك المغرب، عن أحر التهاني للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من حرية واستقلال، وتقدم ونماء. حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية- اليوم الجمعة، وذلك بمناسبة احتفال فلسطين بعيدها الوطني.أعرب ملك المغرب، عن أحر التهاني للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من حرية واستقلال، وتقدم ونماء.

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