رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، 30 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقعت 14 منها في محافظة إدلب و8 باللاذقية و7 بحلب بالإضافة إلى انتهاك واحد في حماة. إدلب و8 باللاذقية و7 بحلب بالإضافة إلى انتهاك واحد في حماة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 23 انتهاكا للهدنة في محافظات إدلب 11 واللاذقية 11 وحماة 1 .. مشيرا إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ 2241 عملية إنسانية.

الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 23 انتهاكا للهدنة في محافظات إدلب 11 واللاذقية 11 وحماة 1 .. مشيرا إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ 2241 عملية إنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: رصد 53 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.