الأردن والسعودية يؤكدان استمرار التنسيق إزاء التحديات الإقليمية

شدد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي والسعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على استمرار تنسيق المواقف إزاء التحديات الإقليمية وسبل تجاوزها بما يحقق الأمن والاستقرارفي المنطقة ويخدم مصالح البلدين الشقيقين والمصالح والقضايا العربية.
"داعش" الإرهابية والذي عقد في واشنطن لبحث التطورات الإقليمية في سياق التنسيق والتشاور المستمرين.
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيمات
وأكد الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، استمرار العمل على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقتين وبحث سبل التعاون فى كافة المجالات .
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