كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: رصدنا 53 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجانب الروسي بلجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، اليوم الجمعة، عن رصد 30 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية، وقعت 14 منها في محافظة إدلب و8 باللاذقية و7 بحلب بالإضافة إلى انتهاك واحد في حماة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 23 انتهاكا للهدنة في محافظات إدلب (11) واللاذقية (11) وحماة (1)، مشيرا إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ 2241 عملية إنسانية.

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وكانت قد أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 29 خرقًا لاتفاق وقف العمليات العسكرية.

وذكرت الوزارة، أن "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 29 خرقًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات حماة (7) وحلب (8) واللاذقية (7) وإدلب (7)".

وقام المركز الروسي خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية إلى أهالي بلدة صيدا بريف درعا.