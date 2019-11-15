كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة: قوات روسية سيطرت علي قاعدة جوية أمريكية في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن طائرات هليكوبتر هجومية روسية هبطت في قاعدة جوية مترامية الأطراف في شمال سوريا، أخلتها القوات الأمريكية.

وشوهدت الشرطة العسكرية الروسية المسلحة في لقطات بثت على زفيزدا، وهي تطير إلى القاعدة الجوية السورية في محافظة حلب الشمالية بالقرب من الحدود مع تركيا وتتجه لتأمين المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجأة بسحب القوات الأمريكية من أجزاء من سوريا الشهر الماضي.

وأشارت "زفيزدا"، إلي أن المنشأة ستستخدم كمركز لتوزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحليين، والمطار العسكري تسيطر عليه الآن قوات الحكومة السورية المتحالفة مع موسكو.

وتابعت أن روسيا أقامت قاعدة لطائرات الهليكوبتر في مطار بمدينة القامشلي بشمال شرق سوريا في خطوة تهدف إلى زيادة سيطرة موسكو على الأحداث على الأرض هناك.

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وتقوم روسيا وتركيا بدوريات مشتركة على طول الحدود السورية مع تركيا في إطار اتفاق أبرم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت زفيزدا عن كبير مفتشي الشرطة العسكرية الروسية قوله، دخلنا القاعدة وأخذنا السيطرة الداخلية والخارجية.

وأوضح، الآن يبحث القناصة ويمرون في كل مبنى للتأكد من عدم وجود نوع من المواد المتفجرة أو بعض المفاجآت.

بثت زفيزدا لقطات من المعدات الأمريكية مثل الإمدادات الطبية لعلاج حروق الشمس التي تركت وراءها بالإضافة إلى صالة رياضية ومرافق للنوم.

لدى روسيا منشأتان عسكريتان دائمتان في سوريا، قاعدة جوية في محافظة اللاذقية تستخدم في الضربات الجوية ضد القوات المناهضة للرئيس بشار الأسد، ومنشأة بحرية في طرطوس على البحر المتوسط.