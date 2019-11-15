كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشديد السباق الرئاسي في سريلانكا تزامنا مع سعي الأقليات لوقف راجاباكسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتخب السريلانكيون رئيسًا جديدًا غدا السبت، في سباق "متوازن تمامًا" بين وزير الدفاع الأسبق غوتابايا راجاباكسا ووزير الحكومة ساجيث بريماداسا، الذي اكتسب زخمًا في الأسابيع الأخيرة.

وتأتي الانتخابات وسط تراجع عميق في البلاد في أعقاب هجمات عيد الفصح، التي شنها متشددون إسلاميون على الفنادق والكنائس، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا وتوترات حادة بين الأغلبية السنهالية والأقلية المسلمة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك مظالم طويلة الأمد، حيث ما زالوا بحاجة إلى تحقيق العدالة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب أهلية دامت 26 حربًا مع متمردي التاميل، وخاصة في المراحل الختامية عندما تقول لجنة تابعة للأمم المتحدة إن حوالي 40 ألف شخص قتلوا.

وقام جوتابايا، الذي غلب على الهزيمة العسكرية لمقاتلي التاميل في عهد شقيقه ثم الرئيس ماهيندا راجاباكسا، بحملة على برنامج للأمن القومي، حيث لعب على مخاوف البوذيين السنهاليين في أعقاب هجمات أبريل التي زعمت تنظيم داعش تنظيمها.

وسعى بريماداسا لإثارة الأرياف بوعود بالإسكان المجاني، والزي المدرسي للطلاب والفوط الصحية للنساء - التطرق إلى موضوع نادرًا ما يناقش في الأماكن العامة ولكنه جذب النساء إلى مسيراته.

قال أبرز المرشحين في مجال يضم 35 مرشحًا إنهم سيسعون لتحقيق توازن في العلاقات السياسية والاقتصادية بين سريلانكا والصين والهند التي تنافست على النفوذ في الجزيرة الواقعة بالقرب من ممرات الشحن المزدحمة.

وقال أوراسيا في مذكرة، إن الانتخابات الآن "متوازنة بدقة" بين أبرز المرشحين، في حين أن "جوتابايا" يعتمد على دعم السنهاليين، إلا أن بريماداسا قد أكد له دعم الأحزاب التاميلية التي تعارض بشدة عودة راجاباكساس.

ويشعر المسلمون بالقلق أيضًا من استهدافهم بمراقبة واسعة النطاق وغارات قد تجلبها رئاسة جوتابايا.

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وقال آلان كينان من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، أن احتمال تولي راجاباكسا رئاسة جديدة قد زاد من التوترات الإثنية وأثارت المخاوف بين الأقليات والناشطين الديمقراطيين.

الجولة الثانية

ويحق لنحو 16 مليون شخص التصويت يوم السبت مع السماح للناخبين باختيار ما يصل إلى ثلاثة مرشحين حسب الأفضلية.

وسيتم فرز الأصوات بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع في ذلك المساء ولكن النتائج غير متوقعة قبل يوم الأحد.

وأي شخص يحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات كخيار أول سيفوز. وإذا لم يكن هناك فائز واضح، ستجري السلطات جولة ثانية من الفرز لتحديد الفائز من خلال أصوات التفضيل.

ويتمثل أحد التحديات التي سيواجهها الرئيس الجديد في خدمة الدين الخارجي لسريلانكا، والذي يمثل 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وربع الديون مملوكة للصين، الأمر الذي أثار مخاوف من فقدان السيادة بعد إجبار سريلانكا على تسليم السيطرة على ميناء هامبانتوتا العملاق في مبادلة الديون مقابل الأسهم مع بكين في عام 2017.

وقال وزير الصحة راجيثا سيناراتني الذي يشارك في حملة بريماداسا: "ستكون إدارة الديون تحديًا، فنحن لا نزال ندفع الفائدة على القروض التي أخذناها، وعلينا أن نبدأ في دفع رأس المال، وسوف ترتفع المدفوعات".

وبلغ النمو أدنى مستوى له منذ 17 عامًا عند 3.2 في المائة في عام 2018، وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التوسع إلى 2.7 في المائة في عام 2019، حيث يهاجم عيد الفصح الأحد السياحة وأنشطة الأعمال الأوسع نطاقًا.