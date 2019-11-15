كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة استشارية بالكونجرس: يجب تعليق الوضع الاقتصادي في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة استشارية بالكونجرس، إنه على مجلس النواب الأمريكي سن تشريع يعلق الوضع الاقتصادي الخاص الذي تتمتع به هونج كونج بموجب القانون الأمريكي إذا نشرت الصين قوات لسحق الاحتجاجات في المنطقة.

وأصدرت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية (USCC)، المكلفة بمراقبة تداعيات الأمن القومي للعلاقات الأمريكية مع بكين، الدعوة في تقريرها السنوي ضمن سلسلة من المقترحات الصعبة التي تعكس علاقة "أكثر تصادمية".

وقالت يضًا، إنه مع سعي بكين إلى بناء جيش "عالمي" وتحذيرها من استعدادها للقيام بعمل عسكري للدفاع عن مصالحها، يتعين على واشنطن "التخطيط لسيناريوهات أسوأ الحالات، بينما تحاول تحقيق أفضل السيناريوهات".

وواجهت مساع في الكونجرس الأمريكي لإصدار تشريع لدعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج والضغط على الصين للامتناع عن شن حملة عنيفة عقبات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ستصبح قانونًا أم لا.

وأقر مجلس النواب بالإجماع تشريع حقوق الإنسان في هونج كونج الشهر الماضي، بما في ذلك مشروع قانون من شأنه أن يضع معاملة هونج كونج الخاصة تحت الفحص الدقيق.

ووافقت لجنة بمجلس الشيوخ على إجراء مماثل في سبتمبر، لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت من قبل الهيئة بكامل هيئتها ولم يذكر البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع أو يعترض على مشروع القانون هذا.

وتذهب توصيات اللجنة إلى أبعد من ذلك، حيث تدعو إلى إصدار تشريع لتعليق الوضع الخاص لهونج كونج إذا نشرت الصين جيش التحرير الشعبي أو قوات الشرطة المسلحة الشعبية للمشاركة في التدخل المسلح في هونج كونج.

كما حث الكونجرس على توجيه وزارة الخارجية لوضع معايير محددة لقياس "درجة عالية من الحكم الذاتي" التي من المفترض أن تتمتع بها المنطقة من بكين.

Advertisements

وبدأ اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ عملية يوم الخميس تهدف إلى إقرار مشروع قانون مجلس الشيوخ بسرعة، وسط تصاعد العنف بعد أشهر من الاحتجاجات في هونغ كونغ.

ويريد كل من جيم ريش، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وماركو روبيو، وهو جمهوري آخر وهو عضو بارز في اللجنة، إقرار مشروع القانون بالتصويت بالإجماع الصوتي، ولكن يبقى غير واضح متى قد يحدث ذلك.

وفيما يتعلق بتايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة متمردة ولكن واشنطن ملتزمة بالمساعدة في الدفاع عنها، دعت لجنة الولايات المتحدة الأمريكية إلى دراسة البنتاجون لتشكيل الأساس لخطة عمل مدتها 15 عامًا لردع أي محاولة من جانب بكين لاستيعاب الجزيرة بالقوة. كما دعا إلى تشريع لتوجيه الإدارة لزيادة التبادلات العسكرية والتدريب مع تايوان.

وسلطت اللجنة الضوء على تعميق العلاقات بين الصين وروسيا، وقالت إنه ينبغي للكونجرس البحث عن تقييم استخباراتي للتأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا على الولايات المتحدة وحلفائها وكيفية الرد عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ أن المجلس الأمريكي للصحافة كان دائمًا "مليئًا بالتحامل" عندما يتعلق الأمر بالصين وأن تقاريرها تفتقر عمومًا إلى أي أساس في الواقع.

وقال في مؤتمر صحفي يومي في بكين، ليس لدي أي مصلحة في التعليق هنا على محتويات التقرير.

وركز التقرير عن كثب على محاولة الزعيم الصيني "شي جين بينغ" والحزب الشيوعي تشديد قبضتهما على السلطة، وجادل بأنه يجب أن يشار إليه باسم "الأمين العام" لذلك الحزب، بدلًا من "اللقب غير المكتسب" للرئيس ".

قالت لجنة الولايات المتحدة الأمريكية أن العلاقات الأمريكية الصينية تدهورت "بشكل كبير" في العام الماضي، وخلال هذه الفترة فرض الجانبان تعريفة انتقامية في حرب تجارية مدمرة، وكثفت بكين جهودها لترويج نفسها كزعيم عالمي قادر على إبراز القوة العسكرية خارج المحيط الهادئ، وكذلك في الفضاء.