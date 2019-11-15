كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 15/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الدفاع العراقية تصدر توضيحا هاما بشأن المظاهرات

نشرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، توضيح حول ما صرح به وزيرها نجاح الشمري، عن وجود "طرف ثالث" يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || عاجل.. الجيش الإسرائيلي يخترق الهدنة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شن غارات جوية على قطاع غزة، رغم الهدنة التي تم إعلانها أمس الخميس. أخبار عالمية عاجلة اليوم || رئيس ليتوانيا يعلن العفو عن مواطنين روسيين

أعلن غيتاناس نوسيدا الرئيس الليتواني، اليوم الجمعة، عن العفو عن الروسيين، نيكولاي فيليبتشينكو وسيرغي مويسينكو، المتهمين في وقت سابق بالتجسس.

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