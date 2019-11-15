كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تشن ضربات جديدة ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، إن إسرائيل شنت ضربات جديدة ضد أهداف الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مما أدى إلى إضعاف وقف إطلاق النار، الذي تم تطبيقه بعد القتال الذي وقع هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين في تبادل لإطلاق النار.

وبدأ وقف إطلاق النار صباح أمس الخميس، بعد يومين من أعمال العنف المميتة في الجيب الفقير الناجم عن غارة إسرائيلية على بهاء أبو العطا، قائد الجهاد الإسلامي.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي الصحفيين، أن غارات ليلية جديدة جارية على حركة الجهاد الإسلامي، وهي ثاني أقوى مجموعة فلسطينية مسلحة في غزة بعد حكام القطاع.

وجاء ذلك بعد إطلاق خمسة صواريخ على إسرائيل من غزة - أيضًا بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث تم اعتراض اثنين منهم بواسطة الدفاعات الجوية، وفقًا للجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم إعداده الى مواصلة العمل عند الضرورة ضد كل محاولات إيذاء المدنيين الإسرائيليين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن المواطنين المصابين يتلقون العلاج في المستشفى في الجزء الجنوبي من القطاع، وقد استؤنفت الحياة الطبيعية بهدوء نهار يوم الخميس في المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، بينما اعتنق مواطنوا غزة عودة الهدوء النسبي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن حوالي 450 صاروخًا أطلقت على أراضيها منذ صباح الثلاثاء واعترضت الدفاعات الجوية العشرات منها في كرات نارية في السماء.

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ولم يُقتل أي إسرائيلي، على الرغم من أن صاروخًا أخطأ بصعوبة السيارات السريعة على طريق سريع مزدحم. وقال مسعفون إسرائيليون إنهم عالجوا حوالي 63 شخصًا حتى ليلة الأربعاء من إصابات خفيفة وإجهاد.

وردت إسرائيل بضربات جوية قائلة إنها استهدفت المزيد من مواقع مقاتلي الجهاد الإسلامي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن العديد من أعضائها كانوا من بين الذين قتلوا في القتال هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ثمانية أفراد من نفس العائلة، بينهم خمسة أطفال، قتلوا في غارة إسرائيلية في وسط قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن الرجل الذي استهدف وقتل في تلك الغارة هو قائد وحدة الصواريخ في الجهاد الإسلامي.

وشكك أقارب وجيران ومتحدث باسم الجهاد الإسلامي في أنه ينتمي إلى الجماعة، حيث قال البعض إنه كان يعمل سابقًا كضابط شرطة عسكري في السلطة الفلسطينية.

