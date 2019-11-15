كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصان جراء زلزال قوي بإندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل شخصين أصيبا جراء زلزال قوي ضرب شرقي إندونيسيا، وألحق أضرارا ببعض المنازل والكنائس.

وأضافت الوكالة، أن سكان في المناطق المجاورة لموقع الزلزال، الذين فروا إلى أراض مرتفعة خشية أمواج مد عاتية "تسونامي"، بدأوا في العودة إلى منازلهم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال ضرب منطقة تيماتي في جزر الملوك، في وقت متأخر الخميس، وبلغت قوته 7.1 درجة ويقع مركزه في البحر على بعد 139 كيلومترا شمال غربي مدينة ترنيت، وفقا لرويترز.

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وأصدرت السلطات تحذيرات من احتمال تشكل موجات تسونامي، غير أنها عادت بعد ساعتين وألغت التحذير، على الرغم من حدوث أكثر من 90 هزة ارتدادية بعد الزلزال الرئيسي.

وقال آجوس ويبو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث، إن شخصين تعرضا لإصابات طفيفة في ترنيت بإقليم جزر الملوك الشمالي المعروف أيضا باسم "مولوكاس".

وأوضح أن أضرارا طفيفة لحقت بستة منازل وكنيستين.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت في وقت سابق إن زلزالا بلغت شدته 7.4 درجة ضرب منطقة جزر الملوك الإندونيسية، مضيفة أنه وقع على عمق 62 كيلومترا تحت سطح البحر.