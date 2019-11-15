فيديو المساومة في حكم قضائي..قضاة المملكة يطالبون بكشف الحقيقة كيفما كانت دفاعا عن سمعتهم

بعد الضجة الكبيرة التي خلفها مقطع فيديو يوثق لوساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي، خرج قضاة المملكة عن صمتهم، اليوم الجمعة، مطالبين بفتح تحقيق في مضمون الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة.

وقال نادي قضاة المغرب، إنه توصل بفيديو متداول حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب والفايسبوك، يتعلق بعملية وساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي.

وقال القضاة إنهم يرون في الفيديو ضربا لسمعة العدالة، سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد.

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وطالب القضاة اليوم، بفتح تحقيق في مضمون الفيديو، والتواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثياته كيف ما كانت النتيجة، معتبرين أنه إذا كان الأمر يتعلق بعملية نصب باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرٱي العام هذا الأمر، واذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة للعدالة بشكل عام.

وأكدت مصالح أمنية أمس الخميس، أنها حددت هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يساوم في الوساطة في منطوق حكم جنائي، بمقابل مادي تجاوز الثلاثة ملايين سنتيم.

وكان الشخص المدعي للوساطة قد ظهر في الفيديو رفقة ابنة امرأة، متابعة بتهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية، يزعم تدخله لدى القاضي من أجل حكم مخفف لصالح المعتقلة، مقابل مبلغ مادي.