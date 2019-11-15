فنان شهير خلف الإذاعة الجديدة “صول راديو”

أكدت مصادر “اليوم24” أن ملكية الإذاعة الجديدة “صول راديو”، التي أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري منحها الترخيص، أخيرا، تعود إلى الفنان الشاب “أمينوكس”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفنان ريدوان له يد هو الآخر في مشروع الإذاعة الجديدة، غير أن أمينوكس هو الظاهر في الواجهة.

وذكرت “الهاكا”، في بلاغ لها، يوم الثلاثاء الماضي، أنها نظمت، في شهر يوليوز الماضي، حفل توقيع دفتر تحملات الخدمة الإذاعية الجديدة، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والمدير العام، والمديرين في الهيأة العليا، وكذا المدير العام للشركة الحاصلة على الترخيص.

وحسب البلاغ نفسه، فإن المحطة الإذاعية الجديدة، أنشئت بنية القائمين عليها تقديم إضافة إلى المشهد الإذاعي بخصوص الموسيقى العصرية والتراثية.

وتتمحور برمجة ” صول راديو”، أساسا، حول الموسيقى، والترفيه، وتبث خداماتها عبر الشبكة الهرتزية الأرضية بالتشكيل الترددي إف.إم.