“بوليسي” يشهر سلاحه الوظيفي لتوقيف عشريني هاجم الشرطة بواسطة كلب! 

اضطر أحد أفراد الشرطة ببني ملال، مساء أمس الخميس، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك لتوقيف شخص رفض الامتثال وهاجم أفراد الأمن بواسط كلب.

ووفق مصادر محلية، فقد رفض عشريني من ذوي السوابق العدلية الإمتثال لتعليمات دورية للأمن الوطني بأحد شوارع المدينة، قبل أن يعمد إلى تحريض كلبه ضد عناصر الأمن، محاولا الفرار.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث شهد استنفارا أمنيا بعد الواقعة، حيث دفعت محاولة هرب المشتبه فيه أحد رجال الأمن إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون إستخدامه، وهو ما دفع “صاحب الكلب” الى الاستسلام للمصالح الأمنية.

هذا وقد تم توقيف المعني بالأمر، حيث تم إقتياده الى مركز الشرطة لاستكمال البحث معه، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.