تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد لله بالرباط، الذي سيكون مسرحا لأول مباراة رسمية للناخب الوطني الجديد، وحيد خليلوزيتش، رفقة المنتخب المغربي، وذلك عندما يستقبل منتخب موريتانيا، في أول مباريات إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون.
عشاق المنتخب المغربي، ينتظرون بفارغ الصبر الوجه الذي سيظهر به زملاء حكيم زياش في هذا الموعد الرسمي، بعد الأداء والنتائج المخيبة التي حققوها في المباريات الودية.
وللذين لن يتمكنوا من تدعيم “الأسود” بالملعب، فإن المباراة سوف تنقل تلفزيا على القنوات التالية:
بي إن سبورت 2
بي إن سبورت 2 باللغة الفرنسية
الأولى TNT
الرياضية TNT
جدير ذكره، أن هذه المباراة ستنطلق على الساعة الثامنة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب – موريتانيا.. هذه هي القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة للمباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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