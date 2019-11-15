اجتماع خليجي رفيع المستوى مع أمريكا والأردن بشأن تحالف الشرق الأوسط

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:05 مساءً, 15 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض استضافت الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن اجتماعاً بشأن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي (ميسا).

وبحسب بيان للناطقة باسم الخارجية الأمريكية فقد ناقش مسؤولون من كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن والولايات المتحدة الأمريكية التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى التعاون في الجهود المبذولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمتعلقة بالطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير استراتيجية لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب.

وكانت القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24 ـ 25 / 8 / 1438هـ قد دعت إلى إنشاء تحالف استراتيجي للشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن الاجتماع تضمن مناقشات حول الوضع في سوريا والدفاع الجوي في شبه الجزيرة العربية وموجزاً للتعاون متعدد الأطراف بين الدول المعنية.

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