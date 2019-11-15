العثور على جثة جندي قضى غرقا قبل يومين الديوانية

أفاد مصدر امني، الجمعة، بالعثور على جثة جندي قضى غرقا قبل يومين في نهر الديوانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة الجندي الذي قضى غرقا قبل يومين في نهر الديوانية".

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