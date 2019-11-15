لا تزال محافظة ذي قار تعيش على صفيح ساخن منذ ما يقرب من عشرين يوما. صدامات واحتجاجات جعلت المدينة الجنوبية لا تعرف النوم لا سيما مع تصاعد وتيرتها في الأيام الأخيرة وزيادة عدد الجرحى والشهداء بين صفوف المحتجين وقوى الامن. كل ذلك ولا تزال الدعوات لتحقيق المطالب المشروعة تضج بها ساحة الحبوبي مركز الاحتجاج الرئيس.



ويرى مراقبون ان الحكومة العراقية عاجزة حتى الان عن إيجاد حل جذري للازمة في ذي قار، خاصة مع اعتمادها على الحل الأمني الذي كلفها تغيير ثلاثة مدراء للشرطة في اقل من 30 يوما. المواجهات التي شهدتها مدينتي الناصرية والغراف ليل منذ يومين، سجلت وفق مصادر طبية تحدثت للسومرية، إصابة تسعة متظاهرين بجروح ليرتفع عدد المصابين خلال الأيام الثلاثة الماضية الى 41 مصابا وشهيدين. ويأتي ذلك في ظل دعوات لضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف.ويرى مراقبون ان الحكومة العراقية عاجزة حتى الان عن إيجاد حل جذري للازمة في ذي قار، خاصة مع اعتمادها على الحل الأمني الذي كلفها تغيير ثلاثة مدراء للشرطة في اقل من 30 يوما. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الشارع في ذي قار يحتقن بعد وقوع صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.