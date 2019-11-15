هليل يستلم منصبه قائدا لشرطة واسط

أفاد مصدر امني، الجمعة، بأن العميد الحقوقي علي حسن هليل تسلم اليوم مهامه قائدا لشرطة واسط. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قائد شرطة واسط العميد الحقوقي علي حسن هليل استلم بشكل رسمي، اليوم، مهامه قائدا لشرطة واسط بدل اللواء حسن هاشم.



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