مرجعية السيستاني تحذر من مخاطر التدخلات الخارجية 'المتقابلة'

وصف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، التظاهرات المليونية التي تشهدها عدد من المحافظات بـ"معركة الإصلاح"، مؤكدا انها معركة وطنية تخص العراقيون وحدهم، محذرا من مخاطر التدخلات الخارجية المتقابلة. وقال المرجع الأعلى في بيان تلاه نيابة عنه وكيله في كربلاء احمد الصافي، إنّ "معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة".



وأكد على أنه "لا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه"، مشدد على أن "التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية واقليمية يكون الخاسر الاكبر فيها هو الشعب".

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