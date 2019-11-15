مرجعية السيستاني تحذر القوى السياسية: لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها

حذر المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الجمعة، القوى السياسية التي تمسك بزمام السلطة من التسويف والمماطلة من تحقيق الاصلاح الحقيقي، منبها اياهم الى هذه الاحتجاجات لن يكون ما بعدها كما كان قبلها.
وقال المرجعى الاعلى على لسان وكيله في كربلاء أحمد الصافي، "اذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون".
وتابع، "إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا الى ذلك".
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