مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد قبيل "مليونية" جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ساحة الخلاني بوسط العاصمة العراقية بغداد،الجمعة، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن عقب قيام الأخيرة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لحصر المتظاهرين بساحة التحرير.





وقالت مصادر أمنية إن أعداد المتظاهرين المتواجدة متوسطة مع بدء التحضيرات لمليونية جديدة اليوم الجمعة ضن فعاليات المظاهرات المتواصلة منذ أكثر من 20 يوما.





وفي وسط الديوانية جنوب العراق، بدأ المحتجون في التوافد إلى ساحة الساعة للمشاركة في مظاهرات الجمعة.

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وشهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية جنوب شرق البلاد توافد المئات من المتظاهرين للمشاركة في جمعة جديدة من أيام الاحتجاجات المتواصيلة بالمدينة.





ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة يومها الثاني والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.