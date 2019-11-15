زيارة السيسي للإمارات.. معا على طريق التسامح والتنمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زيارة تاريخية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة تناول خلالها العديد من الملفات، وتوقيع الاتفاقيات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي تعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين القائمة على الثقة والتفاهم والمصير المشترك.

ملفات عدّة طُرِحت على مائدة الحوار بين قيادة البلدين الشقيقين؛ إذ تعد مصر الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات التي تعتبر المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية في مصر، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2018 نحو 5.5 مليار دولار.

جلسة مباحثات طويلة تناول خلالها الطرفان الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في الترويج لقيم التسامح والتعايش السلمي بين الحضارات والأديان، والتحديات الكبرى التي تواجه البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب وقوى الشر والظلام.

على هامش الزيارة أطلق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منصة استثمارية استراتيجية مع مصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مشتركة للاستثمار بين البلدين بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

قبل الختام تُوجت الزيارة بتقليد الشيخ محمد بن زايد "وسام زايد" للرئيس المصري، وهو أرفع وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك ورؤساء الدول وقادتها تقديرا لدوره الكبير في دعم علاقات الأخوة الوثيقة بين الدولتين التي تفتح آفاقا جديدة نحو مستقبل مُشرق على طريق التنمية المستدامة.