34 شهيدا و111 مصابا وتدمير 500 منزل حصيلة عدوان غزة

أظهرت معطيات رسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 90 غارة، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة خلّفت 34 شهيدا وخسائر مادية مباشرة قيمتها 3 ملايين دولار، وفق التقديرات الأولية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن القصف الإسرائيلي أدى لاستشهاد ٣٤ فلسطينيا، بينهم ٨ أطفال وثلاث نساء، وإصابة ١١١ آخرين من ضمنهم ٧١ طفلا وامرأة.

وحسب البيان فإن الغارات الإسرائيلية ألحقا أضرارا بـ٥٠٠ وحدة سكنية تراوحت بين جزئي وبليغ وكلي، بينها ٨ منازل و١٢ وحدة سكنية هدمت كليا، قيمتها التقديرية ٢ مليون دولار إضافة إلى خسائر القطاع الزراعي في الأراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، بلغت قيمتها أكثر من مليون شيكل (285 ألف دولار).

وأشار إلى أن مجمل الخسائر في البنية التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، بلغت أكثر من مليون شيكل (285 ألف دولار).

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ووفق البيان تضررت ١٢ منشأة تجارية، في حين وصلت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية ما يزيد على ٣٠٠ ألف شيكل (قرابة 86 ألف دولار)، وبلغت قيمة الخسائر في قطاع النقل والمواصلات، ما يزيد على ٢٠٠ ألف شيكل (57 ألف دولار)، نتيجة أضرار في سيارات ووسائط نقل وآليات.

كما أدى العدوان إلى إلحاق أضرار جزئية بمقرات ومؤسسات حكومية، منها ١٥ مدرسة ومديريتي تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة أضرارها ١٠٠ ألف شيكل (قرابة 29 ألف دولار).

وخلال هذه الجولة، أطلقت فصائل فلسطينية أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، بينها نحو 60% سقطت في مواقع مفتوحة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب 64 إسرائيليا منذ بدء التصعيد بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و21 نتيجة الهلع.

وبدأ العدوان الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي، باغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا مع زوجته بعد قصف منزلهم، تلا ذلك رشقات صاروخية من الجهاد وفصائل أخرى وغارات إسرائيلية واسعة استمرت على مدار يومين قبل التوصل لوقف إطلاق نار برعاية أممية مصرية.