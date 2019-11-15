احتجاجات إيران وتدهور الليرة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: أسبوع إيران.. احتجاجات في الأحواز والعدالة تطال "لجنة الموت"، وغضب في الكونجرس عقب لقاء ترامب وأردوغان، وصحيفة ليبية: إصابة الإرهابي الصلابي الملقب بـ"خفاش الظلام"، والاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا لـ"الجهاد" في غزة رغم الهدنة، وقرقاش مشيدا بزيارة السيسي: ناجحة وتعزز علاقات البلدين، وأوكرانيا ترفض الربط بين التحقيق حول بايدن والمساعدات الأمريكية.

كما تتابعون أيضا: خلاف أمريكي أوروبي حيال مصير الإرهابيين المعتقلين في سوريا، وأسبوع تونس.. تقارب "مريب" بين النهضة والقروي ورئاسة البرلمان تثير جدلا، وكوريا الشمالية ترفض عرضا من أمريكا بإجراء محادثات في ديسمبر، واحتجاجات ليلية في إيران بعد رفع أسعار البنزين، وتشيلي.. استفتاء في الربيع لاحتواء خريف الغضب، وبوتين يدعو ترامب لزيارة روسيا في يوم النصر.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: تدهور الليرة يقود إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الزراعية بتركيا، وإيران تضاعف أسعار البنزين والغاز 3 مرات، والصين تشترط إلغاء الرسوم الجمركية لإبرام اتفاق تجاري مع أمريكا، والنفط يتراجع بفعل ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج قياسي لأمريكا، وقرض بقيمة 305 ملايين دولار من صندوق النقد العربي إلى السودان، ودول "بريكس" تخطط لاستخدام عملاتها الوطنية بديلا للدولار، وقبل اجتماع ديسمبر.. "أوبك" تتوقع فائض إنتاج أقل في 2020.

وإلى الملاعب: تركي آل الشيخ يكشف خطته لضم ميسي، وفي المنوعات: يملك ذيلا ثانيا في جبهته.. "نارويل" الجرو وحيد القرن".

وفي التكنولوجيا تتابعون: أبل تستعد لإطلاق "ماك بوك" بحجم جديد. وفي الفن: فيلمه الرابع في 2019.. أكشاي كومار يطرح ملصق "جود نيوز.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

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