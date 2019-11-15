العراق يعرض على مصر والأردن حزمة إصلاحات لاحتواء الغضب في البلاد

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العين الإخباريةالجمعة 2019/11/15 01:13 م بتوقيت أبوظبي
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق خلال لقاء واشنطن
عرض وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم على نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفديّ حزمة الإصلاحات التي وضعتها حكومة بلاده لاحتواء الموجة الثانية من الاحتجاجات في البلاد.
تنسيق بين مصر والأردن لدعم جهود إعادة إعمار العراق
وبحث وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، الجمعة، تطورات الأوضاع بالمنطقة خاصة ما يدور في بغداد من مظاهرات، على هامش الاجتماع المصغّر للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الذي تجري أعماله في واشنطن.
ويشهد العراق منذ أواخر الشهر الماضي موجة عارمة من المظاهرات التي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء نفوذ إيران في بغداد.
وعرض الحكيم على نظيريه المصري والأردني حزم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
وتتطرق المجتمعون إلى تطوير أطر الشراكة بين الدول الثلاثة عبر سلسلة تعاون استثمارية تشمل مجالات مُختلِفة ومنها الطاقة، والإسكان، والزراعة، والاستثمار، والإعمار، والصناعة، وتنويع الدوائر الاقتصادية التي تنعكس على شعُوب الدول بمزيد من الاستقرار والتوازن، تمهيدا لإبرام شراكات اقتصاديّة استراتيجيّة.
كما بحثوا مجمل التطورات الأخيرة في المنطقة بشكل عام وأهمّية إيجاد الحلول لمعالجة الأوضاع وإنهاء المعاناة الإنسانية.
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