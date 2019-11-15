قبلان:نرفض الفساد والحاكم الذي ينام وشعبه جائع ويجب حماية مشروع الدولة

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في رسالة عيد المولد النبوي رفض الفساد بكل اشكاله ، وقال: "لا للحاكم الذي ينام وشعبه جائع".
ودعا الشيخ قبلا إلى "حماية مشروع الدولة ومبدأ السلم الاهلي". وأضاف "نؤكد انتماءنا الى الحق والاحسان للبلد والناس والشعب وكل ما يحيط بهذه العناوين ومنها خصومة الظالم والفاسد والمستأثر والفاسد والمتسلط".
وشدد على انه "من حق الناس بدولة خدمات ومؤسسات صحية وبرامج تنموية وسياسات ضد البطالة والجوع والفقر".
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