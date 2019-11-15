قبلان:نرفض الفساد والحاكم الذي ينام وشعبه جائع ويجب حماية مشروع الدولة

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في رسالة ​عيد المولد النبوي​ رفض ​الفساد​ بكل اشكاله ، وقال: "لا للحاكم الذي ينام وشعبه جائع".

ودعا الشيخ قبلا إلى "حماية مشروع ​الدولة​ ومبدأ السلم الاهلي". وأضاف "نؤكد انتماءنا الى الحق والاحسان للبلد والناس والشعب وكل ما يحيط بهذه العناوين ومنها خصومة الظالم و​الفاسد​ والمستأثر والفاسد والمتسلط".

وشدد على انه "من حق الناس بدولة خدمات ومؤسسات صحية وبرامج تنموية وسياسات ضد ​البطالة​ والجوع و​الفقر​".