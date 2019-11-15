النشرة: معظم المدارس الرسمية والخاصة في مرجعيون فتحت ابوابها

افاد مراسل "النشرة" ان معظم المعاهد و​المدارس الرسمية​ والخاصة في ​مرجعيون​ فتحت ابوابها اليوم، كما الدوائر والمؤسسات الحكومية والحركة شبه طبيعية بإستثناء اقفال ​المصارف​ وعدم تمكن ​محطات المحروقات​ من تلبية حاجات المواطنين من مادة ​البنزين​ الا بكميات محدودة.

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