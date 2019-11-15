حنكش: نقف مع المرضى المستشفيات والنقابة التي أعلنت الإضراب

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان 1.3 مليار ​دولار​ هي مستحقات ​المستشفيات​ من ​الدولة​، واوضح انه منذ العام 2012 للأسف حتى المستشفيات لم تعد قادرة على التخفيف عن المواطن الموجوع، ونحن نقف مع المرضى، المستشفيات والنقابة التي أعلنت الإضراب بسبب معاناتها نتيجة عجزها عن تأمين المستلزمات والأدوات الطبية، اضاف قائلا "تبقى ​الصحة​ أولويتنا".

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